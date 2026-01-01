Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Song of the Year

Song of the Year

215 views

Halloween

Halloween

1K views

DND Creepy Atmosphere

DND Creepy Atmosphere

806 views

OPM

OPM

130 views

Disney

Disney

87K views

Broadway Favorites

Broadway Favorites

4.4K views

Real listen list

Real listen list

770 views

가을 드라마ot

가을 드라마ot

5.3K views

A Time, and A Place

A Time, and A Place

312 views

блестящие находки

блестящие находки

82K views

Musical

Musical

3K views

Cara's birthday party

Cara's birthday party

419K views

Movie Magic

Movie Magic

1K views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

565 views

자기전

자기전

174 views

James Bond

James Bond

1.3K views

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

340 views

Alex likes theses songs!!

Alex likes theses songs!!

129 views

Soundtrack

Soundtrack

1K views

잔잔

잔잔

441 views

upbeat 80s

upbeat 80s

28K views

Family Movie Hits

Family Movie Hits

25K views

Mysterious

Mysterious

2.4K views

Fun!

Fun!

4.5K views

Broadway

Broadway

317 views

Almost Prime

Almost Prime

374 views

Soundtracks

Soundtracks

321 views

Song Halloween

Song Halloween

146K views

좋은노래

좋은노래

168 views

James Bond Themes and All Songs

James Bond Themes and All Songs

1.4K views

Musicals

Musicals

918 views

Tarantino Tunes

Tarantino Tunes

1K views

summer

summer

116 views

Commute sa Umaga

Commute sa Umaga

835 views

Long run

Long run

178 views

Grammys Song of the year winners

Grammys Song of the year winners

215 views

좋은음악

좋은음악

547 views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

452 views

Cinematic

Cinematic

924 views

도요한

도요한

1.6K views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

906 views

90’s Workout Playlist

90’s Workout Playlist

1.5K views

Trivia songs

Trivia songs

701 views

Disney

Disney

503K views

Halloween

Halloween

13K views

Work List

Work List

517 views

Tarantino Mix

Tarantino Mix

8.8K views

OPM Melow

OPM Melow

104K views

Broadway Belting

Broadway Belting

133K views

soundtrack

soundtrack

14K views