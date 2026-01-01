Arabic

122 playlist(s)

Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Gamed

Gamed
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
غزاله ريقه

غزاله ريقه

33K views

اغاني الثمانيات

اغاني الثمانيات

7.9K views

Rap

Rap

736 views

ورود

ورود

5.2K views

Be happy

Be happy

76K views

Nouveau MR

Nouveau MR

972 views

ابو صلاح

ابو صلاح

128K views

حب

حب

981 views

الو وي توحشتك ارواحي

الو وي توحشتك ارواحي

9.4K views

كوكتيل رومانسي

كوكتيل رومانسي

544 views

عربي

عربي

87K views

00s Arabic Hits

00s Arabic Hits

116K views

Old But Gold

Old But Gold

13K views

خليجي رايق

خليجي رايق

11K views

انجلش

انجلش

198 views

عصام صاصا

عصام صاصا

237K views

شيلة

شيلة

647K views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

859K views

Arab

Arab

662 views

Oriental playlist

Oriental playlist

1M views

Rap

Rap

616 views

حزين

حزين

18K views

مفضّلة

مفضّلة

83K views

ملايه ما احتاج

ملايه ما احتاج

34K views

متكبرة

متكبرة

216K views

Arabic Levant mix

Arabic Levant mix

12K views

موسيقية

موسيقية

88K views

رواق

رواق

305 views

عربي

عربي

10K views

اغاني جديده

اغاني جديده

31K views

الإسكندرية

الإسكندرية

12K views

كوكتيل حلو

كوكتيل حلو

543K views

مهرجانات

مهرجانات

7.8K views

حلو

حلو

37K views

عود

عود

7.6K views

اغاني قديمه

اغاني قديمه

242K views

Arabic 2025

Arabic 2025

38K views

Arabic راب

Arabic راب

288 views

قديم حلو

قديم حلو

174K views

اغاني تسياق

اغاني تسياق

29K views

Rap

Rap

173 views

بندق

بندق

196K views

Nostalgie

Nostalgie

23K views

عراقي

عراقي

411 views

مزكني

مزكني

1.2K views

صدفه

صدفه

17K views

متلع

متلع

3.1M views

Arabic

Arabic

170 views

ماله

ماله

1K views

Netlife أغاني عراقية

Netlife أغاني عراقية

16K views