African
75 playlist(s)
2025 December (hits only)
11K views
Car playlist
331 views
3 Step Amapiano
255 views
back then
294 views
Party jams
15K views
Uniquement Congo
1M views
Amapiano
518 views
Miami
7.1K views
collo blue songs
4.1K views
Reggae songs
45K views
hustle vibe
255K views
90s Muzik
453 views
afrobeats
146 views
old Nigeria hits
8.4K views
car playlist
978 views
2026 Playlist
205 views
Afro Pop Sounds
15K views
Vibe songs
348 views
Afro 2026
646 views
Tinos Makossa jams
1.8K views
Amapiano
8.1K views
Emerald oldies playlist
3.4K views
House
4.1K views
favourite
486 views
East Africa
1.2K views
Naija 2025 Dec Mix
4.5K views
afro-american vibes
525 views
Afro beats
198K views
Piano
188 views
Lucky Dube
45K views
Piano SA
1.1K views
9ja Old school
8.3K views
piano piano
2.6K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
659 views
Naija
850 views
Mood
143 views
afrobeat
17K views
rough amapiano
4.7K views
Amapiano
231 views
Naija
6.9K views
piano piano
10K views
Bongo Bangers
1K views
High-life
3.6K views
Afrobeat
2.3K views
La playlist du cœur ❤️
43K views
Saturday bangers
200 views
amapiano songs
190 views
old school music
11K views