African

75 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

11K views

Car playlist

Car playlist

331 views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

255 views

back then

back then

294 views

Party jams

Party jams

15K views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

Amapiano

Amapiano

518 views

Miami

Miami

7.1K views

collo blue songs

collo blue songs

4.1K views

Reggae songs

Reggae songs

45K views

hustle vibe

hustle vibe

255K views

90s Muzik

90s Muzik

453 views

afrobeats

afrobeats

146 views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

8.4K views

car playlist

car playlist

978 views

2026 Playlist

2026 Playlist

205 views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Vibe songs

Vibe songs

348 views

Afro 2026

Afro 2026

646 views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.8K views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

3.4K views

House

House

4.1K views

favourite

favourite

486 views

East Africa

East Africa

1.2K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

4.5K views

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

224 views

afro-american vibes

afro-american vibes

525 views

Afro beats

Afro beats

198K views

Piano

Piano

188 views

Lucky Dube

Lucky Dube

45K views

Piano SA

Piano SA

1.1K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

115K views

9ja Old school

9ja Old school

8.3K views

piano piano

piano piano

2.6K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

659 views

Naija

Naija

850 views

Mood

Mood

143 views

afrobeat

afrobeat

17K views

rough amapiano

rough amapiano

4.7K views

Amapiano

Amapiano

231 views

Naija

Naija

6.9K views

piano piano

piano piano

10K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

1K views

High-life

High-life

3.6K views

Afrobeat

Afrobeat

2.3K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

43K views

Saturday bangers

Saturday bangers

200 views

amapiano songs

amapiano songs

190 views

old school music

old school music

11K views