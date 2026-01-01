German pop

42 playlist(s)

German Pop Now: German Pop Hits

German Pop Now: German Pop Hits
Fresh Energy - Germany

Fresh Energy - Germany
German Pop Rotation

German Pop Rotation

German Pop Throwback

German Pop Throwback
German Pop 2026

German Pop 2026
Singalong Hits Germany

Singalong Hits Germany
Emotional Songs: Germany

Emotional Songs: Germany
'10s German Pop

'10s German Pop
German Summer Aura

German Summer Aura
Deutschpop Hits 2025

Deutschpop Hits 2025
Meine Lieblings playlist

Meine Lieblings playlist

224 views

Vielleicht

Vielleicht

709 views

Liebe

Liebe

377 views

deutsche musik

deutsche musik

520 views

Musik zum Nachdenken

Musik zum Nachdenken

77K views

Sommer Playlist

Sommer Playlist

14K views

German music

German music

189 views

My Favorit

My Favorit

3.6K views

German favorites

German favorites

221 views

Geile Musik

Geile Musik

1.9K views

Charts

Charts

13K views

Banger

Banger

1K views

Thai Love Deutsch 2025

Thai Love Deutsch 2025

2K views

Girls, Girls, Girls!

Girls, Girls, Girls!

1.8K views

lieblingslieder

lieblingslieder

68K views

Deutsch Pop

Deutsch Pop

361 views

Lieder

Lieder

2.4K views

Sommer 2024

Sommer 2024

3.7K views

Frühling 2026

Frühling 2026

2.2K views

beste Musik

beste Musik

69K views

Deutsche Musik

Deutsche Musik

779 views

Auto

Auto

1.8K views

Party

Party

791 views

german songs

german songs

4.3K views

Gute Alte Zeiten

Gute Alte Zeiten

19K views

lieder von Herzi

lieder von Herzi

471 views

german songs that hit different

german songs that hit different

7.2K views

Rap

Rap

927 views

Meine Lieder

Meine Lieder

197K views

Deutsch Musik

Deutsch Musik

338 views

Schön

Schön

6.6K views

2010 Pop Songs Deutsch

2010 Pop Songs Deutsch

412 views