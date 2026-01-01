Metal

88 playlist(s)

Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
POST-

POST-
Japan Metal

Japan Metal
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
80s Glamrock Hits

80s Glamrock Hits

8.5K views

Thrash Metal Essentials

Thrash Metal Essentials

27K views

Japanメタル

Japanメタル

15K views

80s Heavy Metal

80s Heavy Metal

22K views

Metal

Metal

9K views

Awesome Rock-Drive Music

Awesome Rock-Drive Music

557 views

Punk butch

Punk butch

958 views

Rock

Rock

4.8K views

Guitar Rock

Guitar Rock

8.5K views

metalcore favorites

metalcore favorites

825 views

90s Industrial

90s Industrial

208 views

Rock N Roll

Rock N Roll

17K views

Medieval Metal

Medieval Metal

1.3K views

Blackest metal

Blackest metal

10K views

Metalhead

Metalhead

707 views

Metal Breakdowns 2025

Metal Breakdowns 2025

927 views

Modern Metal Playlist

Modern Metal Playlist

1.1K views

Power and gothic

Power and gothic

23K views

My thrash

My thrash

11K views

80’s Hair Rock

80’s Hair Rock

123K views

Metal

Metal

614 views

Rock

Rock

2.9K views

올드 헤비메탈

올드 헤비메탈

6.8K views

Rock is not dead yet in 2024

Rock is not dead yet in 2024

22K views

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

102K views

advanced metal

advanced metal

683 views

Halloween Playlist

Halloween Playlist

614 views

not for your ears

not for your ears

172 views

Rage

Rage

20K views

death metal

death metal

825 views

At the show! Rock/Metal Edition

At the show! Rock/Metal Edition

31K views

Little

Little

961 views

Métal

Métal

21K views

Heavier

Heavier

8.1K views

Entreno

Entreno

483 views

Feel the power: Ghost Protocol

Feel the power: Ghost Protocol

23K views

Rock Diversos

Rock Diversos

168 views

Industrial Metal Workout

Industrial Metal Workout

12K views

런닝 헤비메탈

런닝 헤비메탈

430 views

Thrash

Thrash

70K views

Rock

Rock

824 views

80's & 90's music

80's & 90's music

2.7K views

Sucking the 70's

Sucking the 70's

13K views

Grunge

Grunge

421 views

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

1.3K views

Breakdown City

Breakdown City

203 views

morning mix

morning mix

1.2K views

Metal: Death Metal

Metal: Death Metal

7.1K views

Screamo

Screamo

764 views

Metall forever

Metall forever

65K views