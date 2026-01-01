Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

201 views

Calm Vibes

Calm Vibes

272 views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

56K views

optimistic

optimistic

1K views

Timeline Shift

Timeline Shift

333 views

Spring 2026

Spring 2026

1.8K views

Felicidad instantánea

Felicidad instantánea

166 views

summer

summer

772 views

Relax 21

Relax 21

206 views

Sıkıldım

Sıkıldım

332 views

Sommer2026

Sommer2026

234 views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

1.7K views

perjalanan ini

perjalanan ini

1K views

on a winter day

on a winter day

450 views

warmer & warmer

warmer & warmer

205 views

Oh to be young

Oh to be young

8K views

radom indie pop

radom indie pop

253 views

no sé que genero es

no sé que genero es

180 views

Upbeat Alternatives

Upbeat Alternatives

71K views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

619 views

Spring 2026

Spring 2026

563 views

good songs are good

good songs are good

386 views

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

274 views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

2.3K views

Müziğim

Müziğim

409 views

Amorcito Corazón

Amorcito Corazón

629 views

Winter 2026 Recap

Winter 2026 Recap

520 views

Traurige Atzen Stunden

Traurige Atzen Stunden

57K views

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

153 views

spanish

spanish

22K views

Doomer Music

Doomer Music

1K views

Fall of summer

Fall of summer

894 views

Running

Running

679 views

indie

indie

6.1K views

A Strong Independent Playlist That Don't Need No Man

A Strong Independent Playlist That Don't Need No Man

2.7K views

musica en español

musica en español

278 views

Melanie's Daydream

Melanie's Daydream

340 views

All New Brazilian New Rock

All New Brazilian New Rock

318 views

Summer 2025

Summer 2025

1.1K views

fall finds

fall finds

192 views

Majezik gerektirmeyen şarkılar

Majezik gerektirmeyen şarkılar

741 views

Boleros para chambiar

Boleros para chambiar

12K views

Para dedicar

Para dedicar

2.3K views

Archived indie

Archived indie

607 views

Chloe fairy playlist

Chloe fairy playlist

613 views

Govball 2026 Sunday

Govball 2026 Sunday

215 views

잔잔

잔잔

870 views

Mood Indie pop

Mood Indie pop

884 views

Deidades Incomprendidas

Deidades Incomprendidas

638 views

Made in Germany

Made in Germany

193 views