J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
アイドル

アイドル

305 views

ポジティブ

ポジティブ

115 views

70年代

70年代

5.3K views

2025最新ヒット曲

2025最新ヒット曲

3.2K views

90年代

90年代

4K views

プレイリスト

プレイリスト

1.5K views

ドライブ用

ドライブ用

322 views

リミックス

リミックス

943 views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

220 views

Playlist 2026spr.

Playlist 2026spr.

1.3K views

テキコレ

テキコレ

127 views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

6.1K views

いい曲

いい曲

236 views

最高の曲

最高の曲

45K views

カラオケ

カラオケ

471 views

青春ベスト

青春ベスト

18K views

好きな曲

好きな曲

128 views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

767 views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.2K views

お気に入り

お気に入り

11K views

オススメ

オススメ

2.6K views

お気に入り

お気に入り

5.1K views

懐かしい曲

懐かしい曲

120K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

32K views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

アニソン

アニソン

21K views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

133 views

ニューリリース

ニューリリース

757 views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

大好きな曲

大好きな曲

316 views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

769 views

懐メロ

懐メロ

189K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

389 views

カラオケ

カラオケ

5.5K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

25K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

110 views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

好き

好き

7.7K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.1K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

53K views

お気に入り

お気に入り

249 views

懐メロ

懐メロ

49K views

カラオケ

カラオケ

357K views

アイドル

アイドル

719 views

80年代

80年代

1.9K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.2K views

ドライブ

ドライブ

4.9K views

懐かしい

懐かしい

9.9K views

最新好きな曲

最新好きな曲

37K views

好きな曲

好きな曲

135 views