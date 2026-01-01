R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
100% Soul

100% Soul

837 views

10년대국내R&B

10년대국내R&B

1.4K views

Eddie's music

Eddie's music

2.4K views

vibes only

vibes only

1.1K views

R&B

R&B

508 views

in my feelings

in my feelings

2.1K views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.4K views

old school rockers

old school rockers

47K views

Trucker 60s

Trucker 60s

1.6K views

R&B Vibe Out

R&B Vibe Out

142K views

feeling it

feeling it

392 views

Mood playlist

Mood playlist

12K views

Upbeat

Upbeat

435 views

Old school

Old school

405 views

Oldies

Oldies

3.6K views

Christmas Day 2023

Christmas Day 2023

160 views

ChillVibes

ChillVibes

26K views

2023 vibes

2023 vibes

683 views

Now that’s a creamer!

Now that’s a creamer!

242 views

Vibes don’t

Vibes don’t

627 views

R&B

R&B

224K views

That’s My Jam Carpool Karaoke

That’s My Jam Carpool Karaoke

25K views

R&B Rules

R&B Rules

414K views

신나는

신나는

1.3K views

Old School

Old School

27K views

My old school artist

My old school artist

1.2K views

Gospel Music

Gospel Music

8.3K views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

64K views

60s 70s 80s Soul R&B

60s 70s 80s Soul R&B

38K views

Temporary

Temporary

1.9K views

Fun

Fun

23K views

수경이랑 포항여행에서 들을거

수경이랑 포항여행에서 들을거

111 views

Feels

Feels

336 views

Early 2000

Early 2000

95K views

드라이브 플리

드라이브 플리

620 views

Uber morning playlist

Uber morning playlist

342 views

Happy Dance 90's

Happy Dance 90's

24K views

OPM goods

OPM goods

44K views

Inspirational 24-25

Inspirational 24-25

1K views

R&B

R&B

2.5K views

R&B Pop

R&B Pop

9.6K views

Soul Workout

Soul Workout

5.6K views

밤에 듣고 싶은 노래

밤에 듣고 싶은 노래

6.5K views

바이브R&B

바이브R&B

4.8K views

Different kinda Vibe

Different kinda Vibe

443 views

I love you mix

I love you mix

225 views

Fanny Flutters

Fanny Flutters

179 views

Cool

Cool

8.1K views

Rock Steady

Rock Steady

6.4K views